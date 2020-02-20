وزير الزراعة يبحث مع نظيره البيلاروسي آفاق التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا أناتولي خاتسكو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

ورحب القصير، بوفد جمهورية بيلاروسيا، معربا عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البيلاروسي في كافة المجالات ذات الصلة بالمنظومة الزراعية.

وجاء اللقاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقائه مع نظيره البيلاروسي بضرورة التنسيق والإسراع باتخاذ خطوات فعالة وسريعة لرفع مستوى التعاون والتبادل بين البلدين.

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واستعرض الوزيران الفرص المتاحة للتعاون في كافة المجالات الزراعية، وخاصة الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والميكنة وزيادة حجم التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات في إنتاج التقاوي والتعليم الزراعي.

وشدد القصير على ضرورة توفير خدمات ما بعد البيع للمعدات البيلاروسية، وأكد أن مصر هي بوابة الدخول للأسواق الإفريقية.

بدوره، أشاد وزير الزراعة البيلاروسي بحسن الاستقبال والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين حاليا، وأكد رغبة بلاده في زيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وبخاصة الثوم والموالح والبطاطس واستعدادها للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في كافة المجالات الزراعية.. كما أكد على اهتمام بلاده بفتح فرص تسويقية لمعدات تشغيل مزارع الماشية المصرية.

وفي نهاية اللقاء، الذي شهد حضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اتفق الجانبان على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تقوم بوضع آليات لتحويل ماتم الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية والعمل على متابعة تنفيذها لضمان استدامة التعاون في المجال الزراعي وتنفيا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.