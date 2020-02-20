ائتلاف دعم مصر يواصل حواره المجتمعي لمناقشة مقترحات قانون الإدارة المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة أ ش أ
أكد رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبد الهادى القصبي، أن ائتلاف دعم مصر يواصل حواره المجتمعى من أجل مناقشة قانون الادارة المحلية.
وأوضح ائتلاف دعم مصر في بيان له الخميس، أن القصبى أعلن عن لقاءات أخرى خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، حيث بلغ عدد اللقاءات حتى الآن 4 لقاءات بدءا من رؤساء الاحزاب والنقابات ومندوبي 20 وزارة معنية بالقانون وكان أخر تلك اللقاءات أمس مع المجلس القومى للمرأة .
وأضاف أن رئيس ائتلاف دعم مصر أكد حرصه على الاستماع بكافة الملاحظات من كافة الجهات حتى يخرج قانون متوافق عليه الجميع، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات من عدة جهات منها ملاحظات وزارة المالية والتخطيط حول القانون وكذلك ملاحظات المجتمعات العمرانية من حيث تنفيذ القانون وتبعيته .
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