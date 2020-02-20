التحريات: طفلة وراء حرائق قرية "الشراقوة" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشوب حرائق محدودة بمحتويات منازل بقرية "45" الشراقوة بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد استعانة الأهالي بعدد من المشايخ ظناً بوجود قوى غير طبيعة تتسبب فى ذلك.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء سير تحقيقات أجهزة البحث للوقوف على مسببات هذه الحرائق، أبلغ مدير إحدى مدارس التعليم الأساسي عن نشوب حريق محدود في 3 حقائب مدرسية لتلميذات بالصف السادس الإبتدائى حال تواجدهن بفناء المدرسة.

بالفحص توصلت الجهود إلى قيام (تلميذة – مقيمة بذات القرية) بارتكاب الواقعة، وأقرت بارتكابها للواقعة مستخدمة قداحة تخفيها داخل حذائها، وارتكابها أيضا لوقائع الحريق بالقرية على سبيل اللهو والعبث وشغفها بردود أفعال الأهالى بتلك القوى غير الطبيعية.

وبمراجعة وقائع الجريمة التى شهدتها القرية، تبين أن غالبيتها بمنازل أقارب التلميذة المُشار إليها.