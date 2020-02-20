أخبار مصر | تنسيقية شباب الأحزاب تنشر فيديو للتوعية بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنسيقية شباب الأحزاب تنشر فيديو للتوعية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت لجنة الثقافة والإبداع، إحدى اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقطع فيديو توعوى على مواقع التواصل الاجتماعى، حول مخاطر فيروس كورونا والتعريف به وطرق الوقاية ومواجهة الشائعات المتداولة عن المرض.

ويعد هذا الفيديو هو الأول للجنة الثقافة والإبداع، وهى إحدى اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويستهدف الفيديو التوعية الصحية للمواطن بمخاطر هذا الفيروس وشمل الفيديو التاريخ الزمنى للفيروس وطرق انتقال العدوى وأبزر الشائعات المنتشرة والرد عليها.

واستعرض الفيديو أعراض الفيروس، والتى جاء أبرزها الصداع والكحة وآلام العضلات وصعوبة التنفس، مشيرا إلى طرق انتقال العدوى من الأسطح غير النظيفة واستخدام أدوات المريض، واستنشاق رذاذ السعال أو العطس الذي يخرج من المريض وتضمن الفيديو أيضا عدة معلومات مهمة حول ظهور فيروس كورونا فى الصين، وقد حظى بعدة مسميات، مثل فيروس كورونا الجديد أو المستجد.