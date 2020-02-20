أخبار مصر | رئيس المستشفيات التعليمية: راتب الطبيب بالخارج 10 أضعاف نظيره المصري.. ويوجد عجز بالأطباء على مستوى الجمهورية (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المستشفيات التعليمية: راتب الطبيب بالخارج 10 أضعاف نظيره المصري.. ويوجد عجز بالأطباء على مستوى الجمهورية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقبه أبناء مهنته بـ"حكيم الإدارة"، لسعيه الدائم لتخطي العقبات التى تواجه الكوادر الطبية، كما يجعل منظومة هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تعمل بكل طاقة وجهد.

سنة وأربعة أشهر حتى الأن، ترأس خلالهم الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، حين أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، القرار ٥٥١ لسنة ٢٠١٨، بتعيين الدكتور محمد صلاح الدين عبدالحميد زعتر، مدير معهد الرمد التذكاري، للقيام بأعمال رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة.

أجرت "الخليج 365"، حوارا صحفيا مع "زعتر"، كشف خلاله عن خطة تطوير مستشفيات الهيئة، وتكلفة التطوير، ودور الهيئة في المبادرات الرئاسية الصحية، وعدد الكوادر الطبية بالمستشفى، كما تطرق الحديث عن ميزانية الهيئة، وفيروس كورونا وإجراءات مكافحة العدوى التي تتخذها المستشفيات وإليكم نص الحوار:

بداية.. كم مستشفى تشملهم الهيئة على مستوى الجمهورية؟ وكم معهد؟

تشمل الهيئة 24 وحدة مقسمة إلى 15 مستشفى، و9 معاهد، على مستوى الجمهورية من محافظة اسكندرية إلى قنا.

ما دور الهيئة في المبادرات الرئاسية الصحية العديدة؟

شاركت الهيئة في جميع المبادرات الرئاسية مشاركة فعالة بداية من مبادرة القضاء على قوائم الأنتظار والتى شاركت فيها الهيئة مشاركة فعالة خاصة انها شاركت بأعداد تعتبر الأقل على مستوى جميع الوحدات ولكن الأكثر مشاركة بعدد العمليات حيث تمثلت نسبة مشاركة الهيئة في عمليات القضاء على قوائم الأنتظار بحوالي 22% مقارنة بأعداد المستشفيات المشاركة مما تعتبر هي النسبة الأعلى خاصة لأن هيئة المستشفيات هي الأولى في عمليات القلب المفتوح والقساطر القلبية وزرع القرنية عن طريق معهد القلب ومعهد الرمد التابعين ايضًا للهيئة.

كما شاركت الهيئة في مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة فيروس سي، والتى كانت قائمة على معهد الكبد القومي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وهو الذي كان يقود الحملة.

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية هي "الذراع التعليمية" لوزارة الصحة.. كيف تعمل الهيئة على تحقيق هذه المقولة؟

تتبع هيئة المشتشفيات التعليمية لائحة القانون 49 للجامعات، وبالتالي تقوم الهيئة بدورين دور تطبيقي لتقديم خدمة الرعاية الصحية مباشرة، ودور بحثي واخر علمي لذا تهتم الهيئة بشكل كبير بجهود التدريب والبحث العلمى لكل أعضاء الهيئة، و90% من حملة الدكتوراه فى وزارة الصحة موجودون داخل الهيئة، فالهيئة تمثل الجانب العلمى للوزارة بمعنى الكلمة.

كما نسعى دائمًا لإنشاء المعاهد المتخصصة، كمعهد الرمد والقلب وشلل الأطفال والتغذية والكبد والسكر، وكل التخصصات الأخرى، لتقديم الخدمة الطبية اللائقة، بالإضافة إلى الدور العلمى والبحثى للهيئة، فضلًا عن التوسع فى إقامة البرامج التدريبية التخصصية والدبلومات المهنية فهي دبلومة رسمية معتمدة من نقابة الأطباء، ودبلومات الصيدلة الأكلينيكية على مستوى الجمهورية للمساهمة بها في تدريب الأطباء، بالإضافة لعمل مؤتمرات دورية مستمرة في كل الوحدات.

كما تم اعتماد مركزى أبحاث معهد الكبد القومى بالتعاون مع "معهد باستير" الفرنسى، بالإضافة إلى مركز أبحاث معهد الرمد، وهى الآن مراكز بحثية عالمية، وايضا قامت الهيئة بتوقيع مجموعة بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية، وأوفدت بعض الخبراء للتدريب فى مجال التخصصات الدقيقة وفقًا لاتفاقات التعاون المشترك.

هل هناك خطة لتطوير مستشفيات الهيئة تباعًا؟

تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والتى يتم خلالها افتتاح معهد السمع والكلام بإمبابة بعد تطويره، وافتتاح مركز تدريب وأبحاث على أعلى مستوى بمستشفى المطرية، والذي يعد أكبر مستشفيات وزارة الصحة، وتبلغ سعته 700 سرير، وافتتاح سكن أطباء ومجمع صيدليات ومكاتب إدارية.

وتشمل المرحلة الأولى أيضًا افتتاح أكبر مركز متخصص لعيون الأطفال في مصر والشرق الأوسط، بمعهد الرمد التذكاري للتشخيص والعلاج والعمليات بكافة تخصصاتها، فهو مبنى مستقل يضم 3 غرف عمليات كبرى، مجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية، لترتفع طاقة المعهد إلى 13 غرفة عمليات، كما يتم توفير أحدث أجهزة التشخيص والفحوصات الطبية، و20 عيادة تخصصات عامة، و5 عيادات متخصصة لخدمة المترددين على المعهد.

كما تشمل الخطة أيضًا افتتاح جناح عمليات ومركز سكر في مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وافتتاح مبنى الطوارئ والجراحات في مستشفى بنها التعليمي، والمكون من 7 طوابق و8 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى، نظرا لتقديمه الخدمة الصحية لجميع المواطنين بمحافظة القليوبية، كما يتم افتتاح مبنى طوارئ بمستشفى شبين الكوم، شبيه لاستقبال حالات الرعاية والطوارئ.

وكم تكلف كل هذا التطوير؟

ميزانية التطوير والافتتاحات بلغت نحو مليار و60 مليون جنيه، وأنه لأول مرة في تاريخ الهيئة تستكمل خطة التطوير بالكامل خلال النصف الأول من السنة المالية، ونطلب بدعم لاستكمال مراحل تطوير مستشفيات ومعاهد الهيئة، على ان جميع افتتاحات المرحلة الأولى، تتم خلال الفترة من 26 فبراير الحالي، إلى 8 مارس المقبل.

كم يبلغ عدد الكوادر البشرية في الهيئة؟

عدد "الكادر العلمي" وهم حملة الدكتوراه والزمالة الأجنبية حوالي 1600 طبيب، إلى جانب "الكادر العام" وهم الأطباء الحاصلين على الماجيستير.

وهل يكفي هذا العدد لسد احتياجات المستشفيات أم يوجد عجز في الأطباء والتمريض؟

بالطبع يوجد عجز في الأطباء، وليس بالهيئة فقط بل على مستوى الجمهورية.

ما التخصصات التى يوجد بها عجز في الأطباء؟

تتمثل نسب العجز الكبيرة في تخصصات التخدير والرعاية المركزة، وهو عجز عام على مستوى الدولة.

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