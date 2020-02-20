أخبار مصر | ننشر فعاليات "التراث القبطي بين الماضى والحاضر" بمتحف الحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر فعاليات "التراث القبطي بين الماضى والحاضر" بمتحف الحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات ورشة عمل بعنوان "التراث القبطى بين الماضي والحاضر" واستغرقت الورشة يوميًا حيث بدأت صباح أمس الأربعاء 19 فبراير وانتهت مساء اليوم الخميس 20 فبراير، وتناولت التراث القبطي وتأثيره فى الحياة العامة بين الماضي وحتى وقتنا الحاضر.

وأقيمت الدورة تحت رعاية وإشراف الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام علي المتحف القومي للحضارة، وإعداد وإدارة دكتورة مها سويلم مدير مركز التدريب.

وأشار الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام للمتحف القومي للحضارك بالفسطاط، أن فعاليات الدورة تضمنت سلسلة محاضرات عن اللغة القبطية وعلاقتها باللغة المصرية القديمة، والأمثال الشعبية، والأعياد، والشهور القبطية التي تعتمد عليها الزراعة والأرصاد الجوية وكذلك دور المرأة فى التراث القبطي.

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وأضاف الشربينى أن ورشة العمل هدفت إلى زيادة الوعي الثقافي وإلقاء الضوء على التراث القبطي الذي هو تراث مصري أصيل، وأن الحضارة القبطية نسيج من الحضارة المصرية وهي جزء لايتجزأ من تاريخ الوطن، وفى نهاية الدورة تم تكريم السادة المحاضرين والفنانين المشاركين.

وحاضر في الورشة الدكتور إسحاق إبراهيم عميد معهد الدراسات القبطية، والدكتور عادل فخري وكيل المعهد والدكتور عزت صليب مدير عام ترميم الآثار القبطية والدكتور لؤى سعيد مدير عام مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة شروق عاشور وكيل أكاديمية المستقبل للعلوم الحديثة وآخرين.

وانتهت الورشة إلى امتداد آثار التراث القبطي في مختلف نواحي الحياة من عادات وتقاليد وعمارة وفنون ورسم ونحت وأمثال شعبية وفكر وثقافة أثرت إلى اليوم.