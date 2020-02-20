اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، وزارة الداخلية تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد.

"الداخلية" تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد

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