شاهد.. الصور الأولى لمنفذ هجوم الطعن فى مسجد "ريجنت بارك" بلندن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "العربية"، الصور الأولى لمنفذ هجوم الطعن في مسجد "ريجنت بارك" بلندن.

وأضافت أن الشرطة اعتقلت منفذ هجوم الطعن في مسجد "ريجنت بارك" بلندن.

وأشارت العربية، إلى أن يميني متطرف يطعن مؤذن مسجد "ريجنت بارك" وسط لندن.

من ناحية أخرى، كانت الشرطة الألمانية، ذكرت أنه جرى العثور على المشتبه به فى إطلاق النار قرب فرانكفورت ميتا فى منزله، بالإضافة إلى جثة أخرى، وقالت إن ثمانية أشخاص قتلوا أمس الأربعاء، فى واقعتى إطلاق نار فى مدينة ألمانية قريبة من فرانكفورت، وإن قوات خاصة تلاحق المسلحين الذين لاذوا بالفرار فى سيارة.

وأغلقت قوات من الشرطة مدججة بالسلاح شارعين في مدينة هاناو حيث هرعت سيارات الإسعاف، وحلقت طائرة هليكوبتر للشرطة فوق المدينة الواقعة إلى الشرق من مدينة فرانكفورت وهي مركز مالي.