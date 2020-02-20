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مصر تتطلع للحصول على نص الاتفاق المعد بين أمريكا والبنك الدولى بشأن سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم 20 فبراير 2020 اجتماعاً، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيرالموارد المائية والرى، وممثلى وزارتى الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، وذلك بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والتى كان آخرها الاجتماع الذى عقد يومى 12 و13 فبراير 2020، فى إطار حرص مصر على التوصل الى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الدول.

 

وأكدت اللجنة العليا لمياه النيل على تطلع مصر للحصول على نص الاتفاق الذى يتم إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولى، والمقرر إرساله للدول الثلاث للنظر فيه.

 

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كما أشادت اللجنة بالدور البناء والإيجابي، الذى تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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