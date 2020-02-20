شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يودع نظيره البيلاروسى بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره البيلاروسى ألكساندر لوكاشينكو بمطار القاهرة .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصطحب نظيره البيلاروسى فى جولة تفقدية بالعاصمة الادارية الجديدة شملت مدينة الثقافة والفنون ومنشآت المدينة الرياضية والصالة المغطاة بها، وكنيسة ميلاد السيد المسيح، والحي الحكومي وما به من منشآت للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومنطقة مجلس النواب ومجلس الوزراء.
كما تفقد الرئيس وضيفه المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري-البيلاروسي، بالعاصمة الإدارية بفندق الماسىة كابيتال، وذلك بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية، حيث ضم المعرض بعض انتاج بيلاروسيا في قطاعات مختلفة، وكذلك عدد من المعدات التي تم إنتاجها في مصر بشكل مشترك بين الجانبين خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والآلات كبيرة الحجم".
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