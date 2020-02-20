أخبار مصر

الرئيس السيسي يودع نظيره البيلاروسى بمطار القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يودع نظيره البيلاروسى بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره البيلاروسى ألكساندر لوكاشينكو بمطار القاهرة .

 

 

Advertisements

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصطحب نظيره البيلاروسى فى جولة تفقدية بالعاصمة الادارية الجديدة شملت مدينة الثقافة والفنون ومنشآت المدينة والصالة المغطاة بها، وكنيسة ميلاد السيد المسيح، والحي الحكومي وما به من منشآت للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومنطقة مجلس النواب ومجلس الوزراء.

كما تفقد الرئيس وضيفه المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري-البيلاروسي، بالعاصمة الإدارية بفندق الماسىة كابيتال، وذلك بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية، حيث ضم المعرض بعض انتاج بيلاروسيا في قطاعات مختلفة، وكذلك عدد من المعدات التي تم إنتاجها في مصر بشكل مشترك بين الجانبين خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والآلات كبيرة الحجم".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يودع نظيره البيلاروسى بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا