وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد العلي القدير.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أ.ح عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد، غدا الجمعة، مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديدة.
وُيلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، والتي تأتي بعنوان " السُنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع"، طبقا للخطبة الموحدة التي عممتها الوزارة، الاثنين الماضي.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الخميس، أن افتتاح مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديدة، تأتي ضمن خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
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