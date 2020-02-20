إصابة شخصين في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: أصيب شخصان في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بالجيزة، مساء الخميس. تلقت شرطة نجدة الجيزة بلاغاً بانفجار أسطوانة غاز بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام. تبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز صغيرة "محلية الصنع"، أسفرت عن سقوط جزء من جدران الشقة وشرفتها، وإصابة اثنين من المقيمين بها نُقلا للمستشفى لتلقي العلاج.

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