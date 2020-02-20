مصر | "بلطجية استولوا على أرضها".. سيدة تتقدم ببلاغ للنائب العام وتستغيث بوزير الداخلية (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلطجية استولوا على أرضها".. سيدة تتقدم ببلاغ للنائب العام وتستغيث بوزير الداخلية (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت ضحى أحمد علي، ببلاغ إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتهم مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على 6 أفدنة، بالكيلو 2 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، كانت تعدهم لإقامة مستشفى ومدرسة ومشروعات خدمية.

وطالبت "ضحى" في بلاغ النائب العام، الذي حمل رقم 8045 لسنة 2020 باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستعادة الأرض المغتصبة وتطبيق القانون.

وكشفت "ضحي " أنها صدر لها قرارا فى أوائل سنة 1990 بتخصيص (2 فدان) لإنشاء مجمع تعليمي خدمي (سكن داخلى)، وبدأت بتسوية الأرض تمهيدًا للبناء على مساحة 18 فدانا، بالمرحلة الأولى، وبدأت البناء على مساحة 12 فدانا.

واستغاثت مقدمة البلاغ، باللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، مؤكدة ثقتها في أجهزة الدولة، التي تطبق القانون على الكل سواسية، دون تمييز، وتعيد الحق لأصحابه.