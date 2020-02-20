مصر | بلاغ للنائب العام ضد "هاني شاكر" لعدم إدراجه "محمد رمضان" ضمن قائمة الممنوعين من الغناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد "هاني شاكر" لعدم إدراجه "محمد رمضان" ضمن قائمة الممنوعين من الغناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي محمد حسن عبده، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، لعدم شمول الفنان محمد رمضان لقائمة الممنوعين من الغناء داخل مصر، فيما عرف بمطربي المهرجانات.

وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 10028 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن نقيب الموسقيين خرج على الجميع عبر وسائل الإعلام ليعلن أن الفنان محمد رمضان يقيم الحفلات رغما عن أنف النقابة دون حساب، وهو الأمر الذي يخالف قواعد وأسس القانون.

وأرفق مقدم البلاغ فلاشة تتضمن أقوال نقيب الموسقيين عبر وسائل الإعلام، والقرار الصادر من النقابة، والذي شمل منع العديد من مطربي المهرجانات والأغاني الشعبية من الغناء، أو تنظيم أو حفلات داخل مصر، وعدم إدراج محمد رمضان ضمن هذه القائمة.