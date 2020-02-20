أخبار مصر | اجتماع مصري صربي لبحث التعاون في مجال السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع مصري صربي لبحث التعاون في مجال السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد الرسمي المصري في فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair) والمنعقد بالعاصمة الصربية بلجراد في الفترة من 20 وحتي 23 فبراير الجاري.
وشهد الاجتماع من الجانب الصربي ميروسلاف كنزفتش كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، ومن الجانب المصري السفير عمرو الجويلي سفير مصر لدي صربيا، والدكتور محمد عليوة ممثل عن وزارة البيئة وممثلين عن وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية لتنشيط السياحة.
ووجهت شلبي بتوجيه الدعوة إلى نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والاثرية، والذي رحب بهذه الدعوة.