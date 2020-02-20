أخبار مصر | اجتماع مصري صربي لبحث التعاون في مجال السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع مصري صربي لبحث التعاون في مجال السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة عددا من الاجتماعات المهنية مع راسيم ليايتش نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك في المجال وتنشيط الحركة السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد الرسمي المصري في فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair) والمنعقد بالعاصمة الصربية بلجراد في الفترة من 20 وحتي 23 فبراير الجاري.

وشهد الاجتماع من الجانب الصربي ميروسلاف كنزفتش كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، ومن الجانب المصري السفير عمرو الجويلي سفير مصر لدي صربيا، والدكتور محمد عليوة ممثل عن وزارة البيئة وممثلين عن وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

ووجهت شلبي بتوجيه الدعوة إلى نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والاثرية، والذي رحب بهذه الدعوة.