أخبار مصر | ورشة بمركز "زاهي حواس" تكشف أسرار الزراعة في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة بمركز "زاهي حواس" تكشف أسرار الزراعة في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدران :يكشف أسرار الزراعة ودور نهر النيل في مصر القديمة

نظم مركز الدكتور زاهي حواس "للمصريات" بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل عن "الزراعة ودور نهر النيل في مصر القديمة".

وخلال الورشة قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار القديمة بجامعة القاهرة، إن نشأة الزراعة والمحاصيل الزراعية وأدوات الزراعة، عرفتها مصر منذ فجر التاريخ.

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وأكد أن الزراعة كانت أساس قيام الحضارة المصرية القديمة لأنها حرفة تتطلب العمل الجماعي، مما أدى إلى الاستقرار وتكوين المجتمعات والتجمعات السكانية، ومن ثم نتجت عنها فكرة القرية والمدينة، وأماكن العمل والمعيشة والحياة ويقابلها علي الجانب الآخر أماكن الدفن وهي الجبانات.

وعرّف الطلاب علي أنواع النباتات والمحاصيل الزراعية في مصر القديمة، وأيضا البقوليات وأسمائها، والحبوب وأسمائها، والخضروات ومسمياتها والفاكهة وأنواعها .

ثم تطرق إلي البساتين والحدائق وعرّج علي أدوات الزراعة والهة ومعبودات الزراعة في مصر القديمه مثل الاله نبري رب البذور والربة رننوتت ربة الحصاد.

وقام الباحث الأثري "أحمد عبد الفتاح" بتدريب الطلاب والتطبيق العملي في مشتل ركن فاروق وقاموا باصطياد الأسماك من نهر النيل بالإضافة إلى تمليح الأسماك علي الطريقة المصرية القديمة ومارسوا مهنة زراعة الزهور والاشجار عملياً في المشتل بحضور خبراء الزراعة.