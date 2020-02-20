أخبار مصر | صحفيو 'الصباح' يهددون بالاعتصام ضد قرار إغلاق الجريدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفيو 'الصباح' يهددون بالاعتصام ضد قرار إغلاق الجريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صحفيو جريدة الصباح، انتهاء مدة التفاوض التي أعلنها مجلس نقابة الصحفيين، مع إدارة الجريدة، دون التوصل إلى نتائج ملموسة على مدار أسبوعين، بعد قرار الإدارة بغلق النؤسسة

وأعلن صحفيو الجريدة، عن نيتهم استخدام كل أدوات التصعيد، بما فيها الاعتصام، حتى حل قضيتهم، بالإضافة إلى بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين، طالبوا فيها النقيب وأعضاء المجلس بسرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الصحفيين العاملين بالجريدة.

وقال الزملاء في بيان لهم، إن الأزمة ترجع إلى يناير الماضي، بعد اتخاذ إدارة الجريدة قرارًا بإغلاق مقرها دون تنبيه الصحفيين، والتهديد بإيقاف إصدار الجريدة نهائيًا، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بوقف طباعة الأعداد لمدة 4 أسابيع دون التواصل مع الصحفيين أو تحديد مصيرهم.