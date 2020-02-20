أخبار مصر | رئيس مجلس النواب: علاقتنا متميزة مع بيلاروسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب: علاقتنا متميزة مع بيلاروسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمقر مجلس النواب، ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، بحضور السيد الشريف وكيل أول المجلس، وسليمان وهدان وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس إئتلاف دعم مصر والمهندس أحمد سمير رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البيلاروسية، وعدد من أعضاء المجلس.

ورحب الدكتور علي عبد العال، في مستهل اللقاء بالرئيس البيلاروسي في بلده الثاني مصر، وفي البرلمان المصرى، مقدما التهنئة للرئيس البيلاروسي على نجاح الانتخابات البرلمانية البيلاروسية الأخيرة، التي جرت في ظل أجواء مشجعه.

وأشار "عبدالعال"، إلى أن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا متميزة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، بما يعكس العلاقات المتميزة بين قيادتى البلدين.

ويعد لقاء الدكتور علي عبدالعال مع رئيس جمهورية بيلاروسيا يأتي الثالث بعد لقائين، أولهما في يناير 2017، خلال زيارة رئيس جمهورية بيلاروسيا إلى القاهرة، حيث زار مقر مجلس النواب، وثانيهما في نوفمبر 2018 خلال الزيارة الرسمية للدكتور رئيس المجلس إلى بيلاروسيا، والتى حظى الوفد البرلماني المصري فيه بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتم البناء عليها من أجل تعاون برلماني مثمر.

