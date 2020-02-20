أخبار مصر | حصاد البرلمان.. تعرف على أبرز ما تقدم به أعضاء المجلس في أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد البرلمان.. تعرف على أبرز ما تقدم به أعضاء المجلس في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، بعدد من طلبات الإحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، والتي ستناقش خلال الجلسات القادمة، وتستعرضأبرز طلبات الإحاطة خلال هذا الأسبوع:

• طلب إحاطة بشأن تأخر اعتماد نموذج الكشف الطبي لذوي الإعاقة

تقدم النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه إلى الحكومة، بشأن تضرر المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من تأخر اعتماد وزارة الصحة لنموذج الكشف الطبي، وهو شرط أساسي وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

• طلب إحاطة للحكومة بشأن حفل عيد الحب في استاد القاهرة

تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن حفل عيد الحب الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.

ونوه بأنه سبق وتقدم بطلب في يناير 2017، وتمت مناقشته في حضور وزير الشباب والرياضة الأسبق، وفي 18 يناير 2017 تم التقدم بتوصية لعودة الجماهير للملاعب، ورغم من النجاح الكبير لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والعديد من المباريات الدولية التي تمت على الأراضي المصرية ما زالت أزمة الجماهير عالقة.

• تحرك برلماني بشأن التعدي على طفل معاق في المنصورة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب، اليوم الاثنين، ببيان عاجل بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق إقدام مشرفة بأحد مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنصورة، على ضرب طفل معاق بطريقة وحشية، بما يتطلب معه تدخلا حاسما من قبل وزارة التضامن.

• طلب إحاطة بشأن خطر الزيادة السكانية في مصر

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، والاستثمار، والصحة والسكان، بشأن خطر الزيادة السكانية في مصر، وما سجله التعداد السكاني في الأيام القليلة الماضية بوصول تعداد سكان مصر على المستوى المحلي إلى 100 مليون نسمة، وبهذا تكون مصر البلد العربي الأكثر سكانا، والثالث على القارة الأفريقية، وذلك حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

• طلب إحاطة لتفعيل دور العلاج الحر في المستشفيات الخاصة

قالت إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، وتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن تفعيل دور العلاج الحر لحل الانتهاكات والقصور الذي يتعرض له المريض في المستشفيات الخاصة.

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• طلب إحاطة بشأن تعثر 51 مصنعًا في المحلة

تقدم محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى بالغربية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الصناعة والبترول، حول تعثر 51 مصنعا بمدينة المحلة الكبرى بسبب غرامات التجاوز للغاز الطبيعي.

• طلب إحاطة عاجل لوزيرة الثقافة بسبب أغاني المهرجانات

تقدم النائب عبد الحميد كمال، صباح اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لاستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بسبب انتشار الفن الهابط وتأثيره على المجتمع.

• طلب إحاطة بشأن عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب

وجه النائب عاصم مرشد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، موجهًا لها الإتهام بعدم استثمار الصورة الرائعة التي أصبحت عليها ملاعب كرة القدم، مؤكدا أنه كان يتوقع بعد نجاح تنظيم أمم أفريقيا 2019 والصورة الرائعة لملاعبنا وجمهورنا التي أبهرت الجميع، أن يتم استغلال ذلك في تحقيق أقصى استفادة ممكنة على رأسها عودة الجماهير.

• مقترح برلماني بإنشاء "متحف للشهداء" لتخليد ذكراهم

تضامن النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، مع مقترح شباب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء متحف للشهداء، مؤكدًا أنه سيتقدم باقتراح للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بإنشاء المتحف لتخليد ذكرى شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تراب هذا الوطن.

• طلب إحاطة بشأن انتشار أجهزة ضغط الدم المغشوشة

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول كارثة انتشار أجهزة قياس الضغط غير الدقيقة، والتي انتشرت بقوة في المنازل وبالصيدليات، وتسببت في ارتفاع معدلات مرضى الضغط.

• طلب إحاطة بشأن مخالفة مالية بشركة الشرقية للدخان

تقدمت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن مخالفة شركة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية.

• تحرك برلماني بشأن زيادة انتشار ظاهرة القتل بدافع الشرف

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن زيادة حوادث قتل أطفال "السفاح" وانتشار ظاهرة القتل بدافع الشرف.

