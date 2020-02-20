أخبار مصر | مساعد رئيس "الوفد": الحزب يختار قيادات تستطيع تقديم خدمة حقيقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد رئيس "الوفد": الحزب يختار قيادات تستطيع تقديم خدمة حقيقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب الوفدي سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية، إن الوفد أعرق حزب في العالم، يختار قيادات تلمس مشكلات المواطن وتسعى لحلها وتستطيع تقديم خدمة حقيقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد، عقده النائب سعد بدير، على هامش افتتاح القافلة الطبية المجانية لحزب الوفد في قرية برطس، التابعة لمركز أوسيم، تحت شعار "إحنا معاك"، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الحزب.

ووجه بدير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائد مسيرة التنمية، الذي أصدر أوامره بتوفير حياة كريمة للمواطن، وهي تحتاج وقت حتى نشعر بها.

ورحب بدير بأهالي دائرته الكرام، مشيرا إلى إطلاق القافلة الطبية المجانية تحت شعار مبادرة "إحنا معاك" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.