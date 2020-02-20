أخبار مصر | وزارة الأوقاف تفتتح 20 مدرسة قرآنية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الأوقاف تفتتح 20 مدرسة قرآنية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الأوقاف، 20 مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب، ليصل إجمالي المدارس إلى 1170 مدرسة قرآنية.وناشدت الوزارة، لراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس، التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم، لتسجيل أبنائهم.يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.

في سياق آخر، يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد، مسجد العلي القدير، بمنطقة القابوطي الجديد في بورسعيد، غدًا الجمعة.