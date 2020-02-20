أخبار مصر | "وفاة أم وقسوة أب".. رحلة إنقاذ 3 أطفال ونقلهم لدار رعاية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وفاة أم وقسوة أب".. رحلة إنقاذ 3 أطفال ونقلهم لدار رعاية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورصد الفريق بمحافظة أسيوط، وجود الطفلتين يتخذان من التسول مصدرا لكسب العيش ويفترشان الشارع، فقام الفريق بالتدخل وعمل جلسة دراسة حالة أولية عقبها جلسة نفسية وتوعوية عن مخاطر الشارع.
وأسفرت جهود الفريق عن دمج الطفلتين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية "دار الشيماء للفتيات" على أن يتولى فريق المؤسسة استكمال الإجراءات اللازمة لاستكمال الطفلتان مسيرتهما الدراسية، وتوفير أفضل بيئة تربوية مناسبة لهم.
أما عن الطفل ( ع. أ ) 14 عاما فقد عانى التفكك الأسري وقسوة الأب مما دفعه لترك المنزل وافتراش الشارع، حتى رصد فريق البرنامج وجوده بميدان المنفذ بأسيوط وتم عمل جلسة توعوية عن مخاطر الشارع وإقناعه بالدمج بإحدى مؤسسات الرعاية الأجتماعية "دار الرعاية الشاملة" بأسيوط على أن يتم توفير أفضل بيئة تربوية له.