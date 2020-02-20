أخبار مصر | توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفلاديمير كلوتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، اليوم الخميس، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ذات الاهتمام المشترك.

وحضر التوقيع محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وفلاديمير أولاكوفيتش رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البيلاروسية.

وتضمنت الاتفاقيات تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية البيلاروسية للعلوم، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة "أمكودور" القابضة البيلاروسية، وخارطة طريق للتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "مينسك لتصنيع الجرارات".

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كما شملت الاتفاقيات، عقد توريد منتجات بين شركة "بيلماشينري للتجارة الدولية" وشركة مينسك للجرارات.

كما تضمنت الاتفاقيات، توقيع استراتيجية عمل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، ومذكرة توريد منتجات بين شركة راية القابضة وشركة "بيلاذ" البيلاروسية، وعقد توريد منتجات بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة "ماذ" البيلاروسية.

وتم عقد اتفاق نوايا بين شركة إيجينايل للاستثمار والتجارة المحدودة وشركة حلوان للآلات والمعدات وشركة "ماذ" البيلاروسية، واتفاق توريد بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة "بوبرويسك أجروماش" البيلاروسية.

كما وقع الجانبان عقد توريد بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة "أمكودور" البيلاروسية، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة "مينسك موتور بلانت" وتوقيع عقد توريد بين شركة "بيلماشينرى للتجارة الدولية" وشركة "مينسك موتور بلانت".