شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «الأطباء العرب»: الوضوء من أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اتحاد الأطباء العرب، الخميس، ندوة علمية عن فيروس كورونا المستجد، حاضر فيها الدكتور على زكي، أستاذ الفيرولوجي بطب عين شمس، والدكتورة مها فتحي، أستاذ الميكروبيولوجي بعين شمس، والدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة جامعة الزقازيق، بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، والجمعية المصرية لمكافحة العدوي.

وقال الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام للاتحاد، في بداية الندوة التي حملت عنوان «فيروس كورونا المستجد بين التهويل والتهوين»، أن الدين الإسلامي وضع ركائز الطب الوقائي، والوقاية من مثل هذه الأمراض، عن طريق الوضوء الذي يجعل الإنسان يغسل جسده 5 مرات يوميا، وهو من أفضل طرق الوقاية من الأمراض ومنها كورونا، حيث يقلل فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية والوبائية، مستشهدا بالحديث النبوي «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا، هل يُبْقي من درنه شيئاً».

وأضاف رسلان: «أجرى أحد معامل الأبحاث دراسة عن أقل الشعوب عرضة للأمراض الوبائية والفيروسية، وأكتشف أن البوسنة هي أقل الدول عرضة لمثل هذه الفيروسات بنسبة أمان بلغت 96 %، تليها تركيا بنسبة 89 %، وأرجع المعمل هذه النسب إلى كثرة غسل شعوب هذه الدول لأيديها، وبالتفكير قليلا توصلت إلى أن هذا سببه الوضوء، حيث أنها دول إسلامية».

وأكد الدكتور على زكي، أن فيروس كورونا ليس فيروس جديد، وأن هناك عدد من الفيروسات التي أطلق عليها «كورونا»، وأن الفيروس قريب جدا لفيروس «سارس» الذي اكتشف في اقليم جوانجدونج، بالصين عام 2003، وأن المرض انتشر هناك دون سبب معلوم، وأنه نتج عنه 874 حالة وفاة، موضحا طرق تحور الفيروس ودخوله جسم الانسان وانتقاله من شخص إلى أخر.

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وشرح زكي تفاصيل علمية عن «الفيروس» وطريقة تحوله من الحيوانات إلى الإنسان، وانتقاله من شخص إلى أخر حيث انتقل من خفاش إلى قط ومنه إلى الإنسان، مؤكدا أن فترة حضانته من يومين إلى 14 يوم، وأن هناك 7 أنواع من الفيروسات المتشابهة منها 5 شائعة، و2 باسم كورونا، مستفيضا في شرح الفيروس وطريقة دخوله إلى جسم الإنسان، وقدرته على التأقلم بالجسم، ولفت زكي إلى أن جنوب شرق أسيا هي مصدر معروف للفيروسات في الأبحاث العلمية حيث خرج منها عدد كبير من الفيروسات والأمراض الوبائية على مدار التاريخ.

وقال الدكتور عبداللطيف المر، إن مرض «كوفيد 19»، المعروف باسم كورونا المستجد، من الأمراض التي تشخص بأنها ضيقة الانتشار، مضيفا أن علم الوبائيات «ابيدميولوجي» المختص بالسيطرة على الأمراض، قائم على مقولة الوقاية خير من العلاج، مؤكدا أن فيروس كورونا المستجد، لا ينتقل بسهولة من شخص لأخر، وأن انتقاله يتطلب اتصال عن قرب بمسافة لا تتجاوز 1.8 متر، وأن فترة حضانته من يومين إلى 24 يوم، موضحا أن المرض لا ينتقل خلال فترة الحضانة وهي فترة وجود المرض في الجسم دون ظهور أعراض، فهناك مربية تدعى «ماريداديلا» نقلت مرض السارس إلى 200 شخص قبل ظهور الأعراض عليها.

وأوضح أن الدعاية المصاحبة للمرض أصابت الشعب بالهلع ما رفع أسعار التامي فلو والماسك في مصر، لافتا إلى خطورة المرض تكون عند إصابته لكبار السن أو الفريق الطبي، وأنه ينتقل بالرذاذ والعطس المباشر، أو استخدام الأغراض من أكثر من شخص، وأنه لا ينتقل بالطعام والشراب، وأن احتمال علاجه مرتفع جدا.

وتابع «المر»: «لا يجب أن يقلق المصريين من المرض، خصوصا مع عدم وجود مرضى داخل البلاد، فلا داعي لارتداء قناع، ولكن يجب اتخاذ سبل الوقاية مثل غسل الأيدي، وتجنب الإصابة بالرزاز، وتجنب الازدحام قدر الإمكان، وتطبيق قواعد النظافة الشخصية، وتناول الأكل الصحي لزيادة المناعة، واتباع اتيكيت العطس بوضع منديل على الفم والأنف».

وتناولت الدكتورة مها فتحي، طرق انتقال المرض، مؤكدة أن أكبر درجات الخطورة تقع على الأطباء، وأن ارتداء الماسك هام جدا لأعضاء الفريق الطبي خصوصا العاملين في الاستقبال.