شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نظيره البيلاروسي التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اناتولي خاتسكو وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارتين، فيما رحب «القصير»، بوفد جمهورية بيلاروسيا، معربا عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البيلاروسي في كافة المجالات ذات الصلة بالمنظومة الزراعية.

جاء اللقاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه أثناء لقائه مع نظيره البيلاروسي، بضرورة التنسيق والإسراع باتخاذ خطوات فعاله وسريعه لرفع مستوى التعاون والتبادل بين البلدين.

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واستعرض الوزيران الفرص المتاحة للتعاون في كافة المجالات الزراعية وخاصة الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والميكنة وزيادة حجم التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية بين البلدين إضافة إلى تبادل الخبرات في إنتاج التقاوي والتعليم الزراعي.

وشدد «القصير»، على ضرورة توفير خدمات ما بعد البيع للمعدات البيلاروسية، مؤكدا أن مصر هي بوابة الدخول للأسواق الأفريقية، بما يدعم العلاقات الزراعية بين البلدين لتحقيق هذه الأهداف.

ومن جانبه أشاد وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا بحسن الاستقبال والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين حاليا، مشيرا إلى رغبة بلاده في زيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية وبخاصة الثوم والموالح والبطاطس، واستعدادها للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في كافة المجالات الزراعية.

كما أعرب أناتولي، عن اهتمام بلاده بفتح فرص تسويقية لمعدات تشغيل مزارع الماشية المصرية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تقوم بوضع آليات لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية والعمل على متابعة تنفيذها لضمان استدامة التعاون في المجال الزراعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

السيد القصير وزير الزراعة يستقبل اناتولي خاتسكو وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له

السيد القصير وزير الزراعة يستقبل اناتولي خاتسكو وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له

السيد القصير وزير الزراعة يستقبل اناتولي خاتسكو وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له

السيد القصير وزير الزراعة يستقبل اناتولي خاتسكو وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له