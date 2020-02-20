شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ إنشاء كوبريين بمدينة الحمام بـ«مطروح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مرسي مطروح، اجتماعا لمتابعة سير الأعمال التنفيذية لإنشاء عدد كوبريين بمدينة الحمام، مع بدء نقل كافة شبكات المرافق والبنيه التحتية أسفل الكوبرى بحضور كافة الجهات المعنية. وشدد السكرتير العام في بداية الاجتماع على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات (تخطيط - كهرباء – مياه- غاز) لسرعة نقل كافة المرافق أسفل الكوبرى، وأشار السكرتير العام إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بتذليل كافة المعوقات للإسراع في نقل المرافق واستكمال أعمال تنفيذ الكوبري للانتهاء منه في أقرب وقت، للتيسير على المواطنين والسيارات وتوفير الأمان في العبور بين قبلي وبحري المدينة.

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