شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، احتفالية تنصيب اتحاد طلاب الجامعة والكليات بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب ومحمد زكي رئيس اتحاد الطلاب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وخلال الاحتفالية قدم رئيس الجامعة التهنئة لاتحاد الطلاب على ثقة زملائهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة زملائهم بكليات الجامعة، مشيرا إلى أن اتحاد الطلاب يعتبر المدرسة للقيادات الشابة، ولذلك قامت الجامعة بتشجيعهم وتقديم كافة الدعم لهم، حيث تم إنشاء مركز إعداد القادة بالجامعة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان لخدمة طلاب جامعة بنها وطلاب المحافظات المجاورة.

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وقال الدكتور السعيد، إن الجامعة بصدد تطوير ملاعب الجامعة من أجل مشاركة أكبر عدد من الطلاب في الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى التنوع في الأنشطة في كافة المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة أنة دائما على تواصل مستمر مع اتحاد الطلاب للتعرف على مشاكل الطلاب والعمل على حلها، مؤكدا أن إدارة الجامعة خصصت «واتس آب»، لسهولة التواصل مع الطلاب، بالإضافة إلى تطبيق «ابليكشن» للتواصل معهم.

من جانبة، أشار رئيس اتحاد الطلاب، على أن الاتحاد هو صورة مصغرة من المجتمع ككل وأن الاتحاد يسعى دائما ليكون صوت الطلاب داخل الجامعة وخارجها.