محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في سيوة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة مبنى مجلس مدينة سيوة، يرافقه اللواء وفائي الحصيوى رئيس مجلس المدينة، حيث استمع لشرح حول أعمال التطوير الجديدة التي شهدها المبنى، والتي تضم قاعة اجتماعات وقاعة استقبال للزوار، وكذلك مكتب رئيس المدينة، وذلك في إطار العمل على تحسين الأداء وتيسير الإجراءات والخدمات، والظهور بصورة مشرفة أمام المواطنين وزائري الواحة.
كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الشحايم والتي يجري تنفيذها حاليا بنسبة 50% في إطار مخطط افامة مشروع الصرف الصحي المتكامل بسيوة، والذي يضم عدد ١٦ محطة فرعية وينفذه الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بمطروح.
ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود الإسراع في إنهاء المشروع وفق التوقيتات المحددة للارتقاء بالخدمات المقدمة والمشروعات المنفذة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى بالواحة بما يواكب إمكانياتها وشهرتها السياحية العالمية ،والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي سيوة.
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