شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لمواطن ويوجه بإعادة بناء منزله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمطلب المواطن «.أ.ع .م»، المقيم بمنزل ريفي بسيط منهار جدرانه، بقرية سعود القبلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، بإعادة بناء منزله ورفع كفاءته، وذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان، وجاء ذلك استجابة لرغبة المواطن ببناء منزله حيث أنه لا يعمل، وليس لديه دخل ثابت ومنزله منهار وجدرانه تسكنه العقارب والثعابين، وتنهال عليه أمطار الشتاء.

وبعرض الموضوع على المحافظ كلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، بإجراء البحث الإجتماعي اللازم على الأسرة، وإعداد تقرير مفصل بالحالة، لتقوم جمعية الأورمان بهدم وإعادة بناء المنزل للمواطن، بتكلفة 70 ألف جنيه ليعيش فيه حياة أمنة، وكذلك قامت مديرية التضامن الاجتماعي بفتح ملف تكافل وكرامة لعمل معاش له، بعد توقيع الكشف الطبي المميكن عليه.

إعادة بناء منزل فى الحسينية بالشرقية