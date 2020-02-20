شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل شن حملات الإزالة والتعديات على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة المعنية بالمحافظات حملاتها لاستعادة حق الشعب، واسترداد أراضي الدولة وإزالة كافة التعديات والبناء المخالف بمراكز ومدن والمحافظات.

في القليوبية، شن المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات وبروز المباني والسلالم أمام العمارات بحرم شارع كلية التجارة ببنها، والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، ويتضرر منها المواطنون لتعديها على الأرصفة المخصصة للمشاة، ويقوم أصحابها بإشغالها بالمخالفة، مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع وانتشار المخالفات، مشددًا أنه لن يسمح بأي مخالفة يتضرر منها المواطن، مطالبًا رؤساء المدن باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وفي المنيا، قال المحافظ، اللواء أسامة القاضي، إنه تمت إزالة واسترداد 1811 حالة تعدٍ بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1628 حالة إزالة تعدٍ بالبناء، بإجمالي مساحة 103364 مترًا مربعًا، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدانًا و5 قراريط، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن والجهات المعنية، كما أزالت شرطة المرافق العامة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمنيا، 568 مخالفة تعدٍ متنوعة.

وأشار إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، لافتًا إلى أنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

وفي المنوفية، قرر المحافظ، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، التحفظ على جرار زراعي يلقي مخلفات صرف صحي بأحد المجاري المائية بمركز ومدينة الباجور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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وفي قنا، أعلن المحافظ، اللواء أشرف الداودي، أن الوحدتين المحليتين لمركزي قنا وفرشوط نجحت في إزالة 38 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وذلك من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا.

في مركز قنا نجحت الحملة في إزالة 6 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك الدولة بمساحة 2210 أمتار مربعة، وفي مركز فرشوط نجحت الحملة في إزالة 5 حالات تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 20 قيراطا وإزالة 6 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك الدولة بمساحة 295 مترا مربعا، كما نجحت أيضًا في إزالة 21 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة حوالي 14 قيراطا و14 سهما.

وفي البحيرة، قامت الوحدات المحلية لمراكز المحمودية إيتاي البارود ورشيد والدلنجات بتنفيذ 30 قرار إزالة التعديات على مساحة 10 آلاف و194 مترًا من الأراضي الزراعية والأراضي لهيئتي الآثار والأوقاف، ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات على الأرضي أملاك الدولة.

وفي أسوان، استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان الحملة المكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 2 قرار إزالة تعديات، وغلق وتشميع بحي غرب لكافيتريا ومطعم تنفيذًا لقرارات إدارية، وأيضًا تنفيذ 3 قرارات إزالة إداري تابعة لهيئة الآثار بمساحة إجمالية 1255 مترا مربعا، وتنفيذ إزالات فورية لبعض التعديات بنفس المنطقة بإجمالي مساحة 2500 متر مربع.

وفي بني سويف، أعلن المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، إزالة 605 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بزمام المحافظة، منذ بدء تنفيذ الموجة الـ15، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وقال محافظ بني سويف، في بيان صحفي، الخميس، إن حملات الإزالة تمكنت، أمس الأربعاء، من إزالة 30 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة إجمالية ٢٤٣٥ مترا من أراضي أملاك الدولة تابعة لكل من حماية النيل والري والسكة الحديد بمركز الواسطى، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها حتى الآن إلى 605 حالات، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.