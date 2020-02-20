وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بالأمم المتحدة بزيارة المسجد الكبير بجنيف (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لقاءاته بزيارة المسجد الكبير بجنيف، وتفقد مكتبته الكبيرة، ووعد بتزويدها بإصدارات الأوقاف المترجمة في مجال تجديد الخطاب الديني، وذلك بصحبة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بالمقر الأوروبي بجنيف.

وأهدى «جمعة» نسخا من بعض إصدارات الوزارة ورقية وإلكترونية في مقدمتها كتاب «حماية الكنائس» وكتاب «مفاهيم يجب أن تصحح» وكتاب «الحوار الثقافي بين الشرق والغرب» إلى كل من ممثل الفاتيكان وممثل مجلس الكنائس العالمي أثناء الندوة المشتركة في مقر الأمم المتحدة، كما أهدى بعض النسخ لبعض المندوبين الدائمين بالأمم المتحدة، ولكبير مستشاري البرلمان الدولي، كما أهدى بعض النسخ للسفير هشام سيف الدين، سفير مصر في سويسرا، الذي كان في وداعه بمطار زيورخ.

وتوجه وزير الأوقاف بكل الشكر والتقدير للسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف، ولكل أعضاء وأفراد بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف على ما قاموا به من جهد وطني مشكور في إعداد وترتيب هذا الكم الكبير من اللقاءات على مدار ثلاثة أيام، كما توجه بكل الشكر للسفير هشام سيف الدين، سفير مصر بسويسرا.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بالأمم المتحدة بزيارة مسجد جنيف الكبير

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بالأمم المتحدة بزيارة مسجد جنيف الكبير

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بالأمم المتحدة بزيارة مسجد جنيف الكبير

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بالأمم المتحدة بزيارة مسجد جنيف الكبير

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بالأمم المتحدة بزيارة مسجد جنيف الكبير

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بالأمم المتحدة بزيارة مسجد جنيف الكبير

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بالأمم المتحدة بزيارة مسجد جنيف الكبير