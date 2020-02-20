شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يفتتح جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، الخميس، جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي، والذي يضم (11) غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة، لتواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية، وبتكلفة 75 مليون جنيه تحملتها مؤسسة البنك الأهلي بالتعاون والشراكة مع جامعة عين شمس والمجموعة المصرية.

وأشاد معيط، في كلمته، بجهود جامعة عين شمس في الوصول بالخدمة الصحية في مصر لأفضل مستوى، بما يصب في صالح المواطن المصري، وتنفيذاً لتوجهات الدولة بأهمية رفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتكون ساعداً أصيلاً في منظومة الخدمة الصحية في مصر، باعتبار أن الصحة والتعليم يأتيان على رأس أولويات رؤية مصر 2030.

وثمن الوزير ثمار الشراكة بين الجامعة ومؤسسة البنك الأهلى والتى استطاعت أن تحقق نجاحات متكررة لخدمة الصالح العام وتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية.

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من جهته، أكد الدكتور محمود المتيني أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة عاملة متطورة وجيدة وفق المعايير العالمية بما ينعكس على كفاءة الأطقم الطبية والإدارية وما يترتب عليه من تقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأضاف «المتيني» أن الهدف إزالة الفوارق بين المستشفيات الحكومية المجانية والمستشفيات الخاصة في كفاءة وجودة الخدمة الطبية المقدمة وكذلك جودة كل ما يرتبط بالمنظومة الصحية سواء في البنية التحتية أو الأجهزة وكذلك المباني الطبية والإدارية وغيرها، مؤكداً أن افتتاح جناح العمليات الكبرى بعد تطويره وتجديده يسهم في استمرار نجاح مستشفيات جامعة عين شمس في تحقيق أعلى معدلات القضاء على قوائم الانتظار، حيث تعمل مستشفيات جامعة عين شمس وفق خطة شاملة طويلة الأجل، لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية، وقد سبقت افتتاحات اليوم مجموعة من الافتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى الدمرداش.

فيما أشار هشام عكاشة إلى حرص مؤسسة البنك الأهلي على القيام بمسؤوليتها المجتمعية من خلال الشراكة في مشروعات قومية تعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأوضح على الأنور، مدير المستشفى، أن جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي استغرقت أعمال تطويره ١٢ شهراً، مؤكداً أن هذه التطويرات في مستشفى جامعة عين شمس التخصصي ومن خلال جناح العمليات الكبرى أضافت المزيد من الإمكانيات لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، فضلاً عن عمليات القلب المفتوح والمخ والأعصاب وغيرها من الجراحات الدقيقة والمتقدمة، لتصبح بذلك مستشفيات جامعة عين شمس واحدة من كبريات المستشفيات الحكومية الجامعية القادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، وبما يسمح باستمرار تميز كفاءة منظومة الخدمة الصحية في مصر والتي تعد واحدة من أولويات رؤية مصر 2030، بجانب ما تمتلكه المستشفى من 18 غرفة عمليات و150 سرير رعاية و1000 سرير للمرضى، حيث تعد مستشفى عين شمس التخصصي واحدة من المستشفيات التخصصية الجامعية التي تقدم الخدمة الصحية للمريض متوسط الدخل بتكلفة عادلة؛ جنباً إلى جنب مع مستشفى الدمرداش الجامعي التي تقدم خدماتها بالمجان.