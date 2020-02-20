شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يمنع حضور الصحفيين والإعلاميين اجتماع «المجلس التنفيذي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الخميس، منع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام من حضور جلسات المجلس التنفيذي الخاصة بالمحافظة في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المحافظة منذ سنوات.

كان المحافظ قد عقد، الخميس، جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد واللواء علاء عزمي نائبا عن مدير أمن القليوبية.

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وناقش المجلس توجيهات المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعي لتلبية طلبات الناس، والتواجد بالشارع لحل المشكلات على أرض الواقع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق مدنهم لدفع الأعمال وتذليل أية عقبات تعترض أعمال التنفيذ.

ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء والمراكز بضرورة الإعلان داخل الدواوين الحكومية عن شروط التراخيص والالتزام بتحصيل الرسوم المقررة قانونا من المواطنين، وتفعيل الرقابة داخل المؤسسات، بالإضافة إلى سرعة إصدار التراخيص من خلال المراكز التكنولوجية.

وأعرب الصحفيون والإعلاميون عن استيائهم من القرار، مؤكدين على «حقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات، التي كفلها الدستور والقانون والحضور بالمجلس باعتباره جلسة عامة».