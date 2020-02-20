شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال تطوير قاعات مجمع المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، أعمال تطوير مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق.

واطلع الوزير على عملية ميكنة العمل بالمحاكم والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمي، وناقش العاملين بأقسام المحكمة حول مدى رضاهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل.

ووجه الوزير والمحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بقاعات المحكمة تيسيرا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، مشيرا إلى أن القاعات الجديدة ستراعي سهول التنقل والتهوية وأماكن الإنتظار.