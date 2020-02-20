شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة المصاعد بكافة المباني أبرزها.. «تنفيذي القليوبية» يتخذ عدة قرارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، مراجعة تقارير صيانة جميع المصاعد بالمباني الحكومية والأبراج السكنية وخلو أي منشأة من أي مخالفات تتسبب في حدوث كوارث.

وكلف المجلس الذي عقد برئاسة محافظ القليوبية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمصالح الحكومية ومديريات الخدمات، الخميس، بضرورة التأكد ومراجعة جميع المنشآت الحكومية وخلوها تماما من المخلفات وخلو أسطح المباني أيضا منها حتى لا يتسبب ذلك في نشوب الحرائق مع مراعاة وجود أجهزة إطفاء والتأكد من صلاحيتها خاصة على الأسطح.

وطالب المحافظ إدارات المرور بتكثيف الحملات المرورية خصوصا بالطرق السريعة والطريق الفرعية الطويلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد السيارات والموتوسيكلات، التي لا تحمل لوحات معدنية أو التي يتم قيادتها من قبل صغار السن والاطفال والقيام بحملات أمنية انضباطية أمام مدارس الفتيات للحد من التحرش والمعاكسات.

وحول مشروعات التجميل طالب المحافظ بضرورة صيانة المعدات وتوافر الصناديق الخاصة بالقمامة والاهتمام بعمال النظافة وتحفيزهم والعمل على راحتهم وتطوير المنظومة بالكامل بشكل يتلاءم مع ظروف كل مدينة.

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كما وجه المحافظ بالالتزام باستلام أعمال الرصف طبقًا للمواصفات المتفق عليها بالسُمك الصحيح والجودة وطبقًا للأصول الفنية، وتشكيل لجنة تمثل فيها كلية الهندسة للتأكد من جودة الرصف ومطابقته للمواصفات القياسية كما وجه المحافظ أيضا بسرعة تطهير الترع والمصارف من المخلفات وخاصة عند نهايتها ووضع خطة متكاملة وجدول زمني للانتهاء من تطهير الترع والمصارف، والتنسيق مع مدير مديرية الرى لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف حفاظاً على صحة المواطنين.

وجه محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة جميع المطبات الصناعية على الطرق العامة وإزالة غير القانوني منها وإنشاء ما يلزم حماية لأرواح المواطنين والحد من الحوادث والتنسيق مع إدارة المرور بهذا الشأن .

كما وجه المحافظ أيضا بغلق جميع مزلقانات السكة الحديد غير القانونية والعشوائية بجميع مراكز ومدن المحافظة لأنها تمثل خطرا على حياة المواطنين.

وقال المحافظ إنه من المقرر عقد اجتماع بديوان عام المحافظة يشارك فيه رئيس شركة المياه والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي لمراجعة موقف جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والوقوف على أسباب تأخيرها وتذليل العقبات وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تسليم المشروعات.

وطالب المحافظ من رئيس فرع شركة المياه والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي بتجهيز تقارير بموقف كل مشروع ونسب التنفيذ والمعوقات لمناقشتها بالاجتماع لدفع الأعمال.