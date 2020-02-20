شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفلاديمير كلوتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وقد تضمنت هذه الاتفاقيات اتفاق تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية البيلاروسية للعلوم، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة «امكودور» القابضة البيلاروسية، وخارطة طريق للتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة «مينسك لتصنيع الجرارات»، بالإضافة إلى عقد توريد منتجات بين شركة «بيلماشينري للتجارة الدولية» وشركة مينسك للجرارات.

كما تضمنت اتفاقيات التعاون توقيع استراتيجية عمل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، ومذكرة توريد منتجات بين شركة راية القابضة وشركة «بيلاذ» البيلاروسية، وعقد توريد منتجات بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة«ماذ»البيلاروسية، واتفاق نوايا بين شركة ايجينايل للاستثمار والتجارة المحدودة وشركة حلوان للآلات والمعدات وشركة«ماذ»البيلاروسية، واتفاق توريد بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة «بوبرويسك اجروماش»البيلاروسية.

كما وقع الجانبان عقد توريد بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة «امكودور»البيلاروسية، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة«مينسك موتور بلانت» وتوقيع عقد توريد بين شركة «بيلماشينرى للتجارة الدولية» وشركة «مينسك موتور بلانت».