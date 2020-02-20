شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى لتعزيز فرص الشباب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الخميس، الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد الاوروبي بالجامعة، بحضور إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون الدولي بالاتحاد الاوروبي بالقاهرة، وسيزار اونيستين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دعم التدريب الاوروبي، لإطلاع الشباب على الفرص التي تتوفر من خلال المشروعات والبرامج التي يدعمها الإتحاد الاوروبي في مصر تحت شعار «التعليم وتمكين الشباب».

وفي كلمته، أعرب الدكتور عصام الكردي عن سعادته بعقد هذا الحدث الهام بجامعة الإسكندرية، لاسيما ان الجامعة تسعى دائما لعقد شراكات مع كبرى الجامعات بالاتحاد الاوروبي لتلبية احتياجات طلاب الجامعة وتطلعاتهم لمستقبل اكثر إشراقا لهم، مضيفا ان الجامعة لا تألوا جهدا في تشجيع وتمكين رواد الاعمال من الشباب وتلبية احتياجات الكوادر الفنية من دعم وتدريب.

ولفت «الكردي» إلى ان جامعة الاسكندرية تعد ثاني اقدم جامعة في مصر، حيث تم إنشاؤها عام 1942، وقدمت انتاجا علميا وفيرا على مر ثمان عقود من ابحاث علمية وطاقات بشرية متعددة، كما تضم 23 كلية ومعهد، مشيرا إلى انه مع بداية العام الدراسي المقبل ستشهد الجامعة إنشاء كلية الحاسبات وعلوم البيانات، فضلا عن موافقة المجلس الاعلى للجامعات على المقترح المقدم من الجامعة لإنشاء كلية الثروة السمكية.

واكد «الكردي» ان هذا التوسع يعد هدفا استراتيجيا لاحتواء طاقات الشباب في مصر ومختلف دول العالم، لأنهم قادة المستقبل واعظم قوة في العالم، ويشكلون الاغلبية في معظم بلدان العالم، مؤكدا ان الجامعة تعمل على دعم الشباب من رواد الاعمال في مختلف المجالات ومن هذا المنطلق تعقد الجامعة الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الجامعات العالمية من احل تحقيق هذا الهدف.

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واضاف «الكردي» ان الاتحاد الاوروبي شريك هام جدا لمصر بصفة عامة ولجامعة الاسكندرية بصفة خاصة، والشاهد على ذلك العدد الكبير من البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين الجامعة والاتحاد، مؤكدًا ان الجامعة حققت انحازا كبيرا حيث تم الموافقة على تمويل 6 مشروعات ممولة من Erasmus.

فيما اكد إبراهيم العافية ان الاتحاد الاوروبي يسعى للتعاون مع جامعة الاسكندرية لانها من اكبر الجامعات بالشرق الاوسط، وتحتل مكانة مرموقة بين كبرى الجامعات، وان الاتحاد الاوروبي وافق على وضع استراتيجية الشباب للاتحاد الاوروبي كإطار للتعاون لتوفير مزيد من الفرص للشباب في التعليم وسوق العمل وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في المجتمع.

واضاف «العافية» ان الاتحاد الاوروبي يمول الكثير من البرامج والمشاريع الاقيمية والثنائية التي تعزز مصالح الشباب ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة باكملها، وفي القلب منها برنامج Eeasmus الذي يدعم الشباب في مجالات التعليم والمنح الدراسية والتدريب والرياضة.

فيما اكد سيزار اونستين ان الاتحاد الاوروبي في مصر يحرص على دعم وتمكين الشباب المصري بشكل عام لأن اكثر من نصف سكان المصريين تقل اعمارهم عن 25 عاما، وهذه هي الفئة العمرية لأغلبية الشباب في مصر، مؤكدًا ان هذا الدعم يتمثل في عدد من المشاريع والمبادرات المختلفة التي يمولها الاتحاد في مصر وسوف تتاح لهن الفرصة اليوم للإطلاع عليها.

واكدت الدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات، ان هناك خبراء من المشروعات الثنائية والإقليمية الممولة من الاتحاد الاوروبي سيقومون بعرض ما تم تحقيقه من مشروعات خلال الجلسات النقاشية بهدف توعية الشباب عن الفرص المتاحة في المجالات المختلفة، كما سيتم عرض مقاطع فيديو لقصص نجاح حققها شباب انتفعوا من المشاريع والبرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

وأضافت انه على هامش الجولة سيقام معرض يتم فيه عرض نماذج لبعض المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل في مصر ودول الجوار لدعم مزيد التواصل بين الطلاب والشباب المستفيدين وخبراء المشروعات، إضافة إلى إطلاق مسابقة للتصوير في على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام لإعطاء الفرصة للطلبة للتعبير عن انطباعهتم حول هذه اللقاءات.