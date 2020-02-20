شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إجراءات رادعة في واقعة وجود «شيشة» بإحدى مدارس الجيزة (القصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحقيقًا في واقعة وجود «شيشة» بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضحت التحقيقات أنه في يوم الأحد 9 فبراير 2020 في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، دخلت معلمة الاقتصاد المنزلي إلى حجرة الاقتصاد المنزلي والزراعة، واكتشفت وجود شيشة فقامت بتصويرها ورفعها على مواقع التواصل، دون إبلاغ الشؤون القانونية بالمديرية عن الواقعة خلافًا لشرف المهنة.
وأدانت التحقيقات كل من (ا.م.ع) مدير المدرسة بتهمة الإهمال في الإشراف والمتابعة، و(أ.ع.أ) معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة لقيامه بشرب الشيشة بالمدرسة والسبب في جلبها للمدرسة، و(ر.ع.ا) معلمة الاقتصاد المنزلي لقيامها بالتقاط الصور وإرسالها لوسائل الإعلام وعدم إرسالها للشؤون القانونية بالمديرية، و(س.ع.أ) عاملة عهدة بالمدرسة لإهمالها في عملها وجلب الشيشة داخل المدرسة أثناء أعمال الكنترول في إجازة نصف العام بعد مواعيد العمل الرسمية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة المستويات التعليمية المختلفة بعدم السماح بحدوث أي تجاوزات ومواجهة كافة الظواهر السلبية داخل المنشآت التربوية لما لها من هيبة تربوية عليا.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: إجراءات رادعة في واقعة وجود «شيشة» بإحدى مدارس الجيزة (القصة كاملة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.