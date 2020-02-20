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محافظ الدقهلية يلتقي المسؤولين عن تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة، قائلا: «لا تهاون في تحصيل حق الشعب من تقنين أوضاع أملاك الدولة والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة».

اضاف المحافظ، خلال اجتماعه مع المسؤولين عن ملف التقنين، الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم شخصيا بملف أملاك الدولة وإجراءات التصالح مع المخالفين في إطار القانون، لأنه يحرص على الحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتصالح لكافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.

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