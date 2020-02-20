شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تخصيص نسبة الــ 10% لأكبر المتقدمين سناً في كل مديرية بـ«حج القرعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن تُخصيص وزارة الداخلية نسبة الـ 10 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً بكل مديرية، حيث تقوم منظومة الحج الموحدة بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل محافظة على حدة ويتم إستبعادهم من القرعة وإعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.

بالنسبة للفائز بالحج ضمن نسبة الـ 10% يُشترط إصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) فى حالة تجاوزه سن الــ 70 عام مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن تكون الحالة الصحية للمرافق تسمح برعايته، وفى حالة تقديم طلب زوجى كلاهما أكبر من 70 عام يشترط - على سبيل الإستثناء - إضافـة مرافـق واحد فقط لهما من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة قدرته على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية أقل من 70 عام وتطبق شروط الإستثناء السابق ذكرها عليه .

يتم إستبدال المرافق فى حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته بمعرفة المديرية ، وفى حالة إستبدال المرافق للفائز بالتزكية (بنسبة 10 % ) يتقدم الفائز (كبير السن) بطلب للمديرية للموافقة على الإستبدال وفقاً للتعليمات والشروط المقررة قبل نهاية فترة سداد التكاليف متضمنة مناظرة المرافق البديل.

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فى حالة وفاة المرافق "لكبير السن" الفائز بالتزكية (بنسبة 10 % ) أو تنازله عن السفر فعلى الأصيل إخطار المديرية بالمرافق البديل.

كبير السن فوق 70 عام (المريض بمرض مزمن -ذوى الإحتياجات الخاصة - الفائز بقرعة الحج)، يشترط إصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن يكون قادراً على رعايته من الناحية العمرية والصحية، ويتم مناظرة المرافق بمعرفة المديرية حال تقديم الأوراق عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة سابقة الحج للمرافق تُطبق شروط الإستثناءات والتكاليف الإضافية المقررة السابق ذكرها.

فى حالة تنازل أو وفاة كبير السن فوق الـ 70 عام سواء الفائز بالتزكية (10 % ) أو الفائز بالقرعة العامة تظل تأشيرة الحج الممنوحة للمرافق سارية إذا ما إتفقت مع الشروط الواجب توافرها فى المرافق على أن يلتزم المتنازل أو المرافق للمتوفى بإخطار مديرية الأمن التى تتولى بدورها إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية، ويستثنى من ذلك المرافق الوجوبى الذى لم يمضى خمس سنوات هجرية كاملة على آخر حج له فتُلغى فرصته فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل.

فى حالة وفاة المرافق أو تنازله فعلى الأصيل إخطار المديرية للموافقة على إستبدال المرافق بمرافق آخر على أن تتوافر فيه الضوابط والشروط.