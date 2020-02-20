شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، مساء أمس، حفل تنصيب اتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح.

وأشار النجار إلى أن الجامعة تعد منارة للعلم والفكر والثقافة، ونبراسًا يضيء الدنيا نورًا وتنويرًا، لتصبح الركيزة الأولى لخلق مواطن صالح يعرف واجباته ويتمسك بحقوقه، قادرًا على الارتقاء بوطنه والعبور به إلى المستقبل، فلم تعد الجامعة مجرد قناة لتقديم العلم والتعلم فقط، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولى اهتمامًا كبيرًا بفكرة بناء الإنسان والهوية المصرية، ومن هنا نضع نُصب أعيننا بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعارف والمهارات، وتدعيم خبراته وصقل مهاراته وقدراته، وتعزيز روح البحث والريادة والإبداع لديه، مع الالتزام بقواعد الأخلاق والقيم الوطنية.

وأوضح أن الجامعة تساهم في العديد من المشاركات المجتمعية وتنمية البيئة المحلية، من خلال تنظيم القوافل الطبية البشرية والبيطرية، وتقديم الاستشارات والخدمات المختلفة للمجتمع، والقيام بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات العلمية، للوقوف على أحدث ما وصل إليه العلم في مختلف المجالات، والمساهمة في تشجير وتجميل الشوارع والميادين، مؤكدًا أن الجامعة هي الركيزة الأولى لتقدم المجتمع وخلق مواطن صالح قادر على الارتقاء بوطنه.

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وهنأ رئيس الجامعة أعضاء الاتحاد بالثقة الغالية التي منحهم إياها زملاؤهم الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم لتأهيل الطلاب للمناصب القيادية وخدمتهم وحمل لواء الوطن، داعيًا الطلاب أن يتكاتفوا لخدمة جامعتهم وبلدهم العزيز مصر.

وقال إن دور الاتحادات الطلابية يتمثل في التواصل مع قيادات الجامعة وإداراتها المختلفة ورعاية الشباب بها من أجل خدمة الطلاب، وقد أفرزت هذه الانتخابات نخبة من خيرة شباب الجامعة خلقًا وعلمًا.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن طلاب الجامعة هم أمل المستقبل، الذين تحملوا المسؤولية كاملة، واستطاعوا أن يبدعوا ويصنعوا لأنفسهم مكانًا تربويًا، وأن يمارسوا كافة الأنشطة الطلابية بكفاءة عالية، مضيفًا أن طلاب الجامعة يشاركون بفاعلية في مختلف الأنشطة داخل الجامعة وخارجها على مستوى الجامعات المصرية.

وفي كلمته أبدى رئيس اتحاد طلاب الجامعة، محمد عبدالله جمعة، سعادته لتوليه هذا المنصب، شاكرًا رئيس الجامعة على دعمه للاتحادات الطلابية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة زملائه الطلاب ورفع اسم الجامعة عاليًا، وإخراج كوادر طلابية متميزة وتفعيل مختلف الأنشطة.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض الأعلام، ثم السلام الجمهوري، تلاه آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس اتحاد الطلاب، ثم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فكلمة رئيس الجامعة، وفي الختام كرم رئيس الجامعة ونائبه المشاركين في أسبوع الفتيات بالفيوم، وأسبوع شباب الجامعات بسوهاج، ثم تنصيب اتحاد الجامعة، واختتمت الفعالية بحفل فني تضمن إلقاء الشعر وعروضا مختلفة لفرقة «حوار باند».