شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء قرار إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وآخرين.. وتجديد حبسهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبلت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا، وقررت إلغاء القرار الصادر من محكمة جنايات مغايرة بإخلاء سبيل كل من الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمحامي محمد باقر، والناشطة علا القرضاوي. وعقب قرار المحكمة قررت النيابة تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية معهم.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لـ«عبدالفتاح» و«باقر» عدة تهم، منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا علا القرضاوي بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمها.