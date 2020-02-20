شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الداخلية تعلن بدء تلقى طلبات حج القرعة 22 فبراير وحتى 8 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الداخلية تعلن بدء تلقى طلبات التقدم لحج القرعة 22 فبراير وحتى 8 مارس، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/2/2020م حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2020.. بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

جماهير الأهلى تتوافد على ستاد محمد بن زايد لحضور مباراة السوبر

بدأت جماهير الأهلي في التوافد علي استاد محمد بن زايد في أبو ظبي لحضور مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها السابعة مساء اليوم على لقب السوبر المصري.

فتح باب طلبات تأشيرات حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الأحد المقبل حتى 10 مارس

أعلنت الدكتورنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس ادارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى 10 مارس 2020، وفقا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

جماهير الزمالك تفترش الأرض أمام ستاد محمد بن زايد قبل فتح الأبواب.. فيديو

افترشت جماهير الزمالك الأرض أمام ستاد محمد بن زايد الذى سيحتضن لقاء الأهلى والزمالك في السوبر المصرى في المباراة المقررة بينهما في السابعة من مساء اليوم .

طارق العشرى مديرا فنيا للمصرى البورسعيدى خلفا لإيهاب جلال

قرر النادى المصرى البورسعيدى تعين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لايهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر .

تعرف على وصايا فايلر لـ كهربا قبل موقعة سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على منح لاعبيه عدة نصائح قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، والمحدد لها السابعة مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات فى السوبر المحلى. ومنح فايلر محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، النصيب الأكبر من النصائح، خاصة أنه أول لقاء له أمام فريقه السابق الزمالك

الداخلية تعلن بدء تلقى طلبات التقدم لحج القرعة 22 فبراير وحتى 8 مارس

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/2/2020م حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2020.. بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية .

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نعش هدية على هيئة حافلة مدرسية لسائق قضى 55 عاما بمهنته بأمريكا

حصل جلين ديفيس، الذى يعتبر أفضل سائق معروف فى مدينة جراند ميدو بولاية مينيسوتا الأمريكية، على هدية "خاصة" قبل 5 سنوات من وفاته، ووفق ما ذكر موقع "سى إن إن" الأمريكية، فإن ديفيس كان يقود حافلة مدرسية لمدة 55 عاما، ويعرف باحترامه قانون السير وتعامله اللطيف مع الأطفال، مشيرا إلى أنه توفى قبل أيام.

دار الإفتاء: لا يجوز للزوجة التصدق من مصروف المنزل دون إذن زوجها.. فيديو

"هل يجوز أن أتصدق بجزء من مصروف المنزل الذى يتركه لى زوجى؟".. سؤال ورد اليوم الخميس إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

رسمياً.. إيهاب جلال يرحل عن تدريب المصرى بعد وداع كأس مصر

قرر النادى المصرى البورسعيدى رحيل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن منصبه بعد الخسارة من المقاولون العرب ووداع الفريق لبطولة كأس مصر .

بائع أعلام مصرى بالإمارات: الإقبال على تيشرتات الأهلي أكبر من الزمالك

تواصل الخليج 365 مع أحد بائعى الأعلام قبل مباراة الأهلى والزمالك فى الإمارات أمام استاد محمد بن زايد، الذى يستضيف لقاء القمة المقرر له السابعة مساءً، في السوبر المصرى، بين المارد الأحمر بطل الدورى العام عن الموسم الماضي، والفارس الأبيض بطل كأس مصر.

فنانون يعلقون على منع "بنت الجيران" رانيا يوسف وإيمان العاصى ترقصان.. وغادة تغنى

بعد الأزمة التي أثارتها مؤخرا أغنيه بنت الجيران للثنائى عمر كمال وحسن شاكوش والتي تسببت في اصدار قرار من قبل نقابة المهن الموسيقية بمنع أغانى المهرجانات نهائيا لما تحتويه من ألفاظ نابية مخالفة للذوق والآداب العامة ، قرر عدد من الفنانين التعبير عن موقفهم تجاه قرار المنع ولكن على طريقتهم الخاصة .

دونالد ترامب يشكو من حصول الكلب "كونان" على دعاية أكثر منه

سخر دونالد ترامب من منافسيه الديمقراطيين لعام 2020 فى آخر مسيرة له فى الحملة الانتخابية فى فينيكس بولاية أريزونا ، مساء الأربعاء ، ودفع مرة أخرى بنظرية المؤامرة الانتخابية ، ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالى بأنه "حثالة غير شريفة" وشكى من أن كونان، الكلب بطل الحرب فى الجيش الأمريكى الذى اشترك فى عملية اغتيال البغدادى، "حصل على دعاية أكثر"منه.

محامية قتيل فيلا نانسى عجرم: انتهاء إعادة تشريح جثمانه.. والتقرير أمام القضاء

أعلنت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، انتهاء لجنة الأطباء الشرعيين من إعادة معاينة جثة القتيل محمد الموسى، وأنها بصدد وضع تقريرها النهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.