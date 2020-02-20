شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يعلقون على منع "بنت الجيران" رانيا يوسف وإيمان العاصى ترقصان.. وغادة تغنى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الأزمة التي أثارتها مؤخرا أغنيه بنت الجيران للثنائى عمر كمال وحسن شاكوش والتي تسببت في اصدار قرار من قبل نقابة المهن الموسيقية بمنع أغانى المهرجانات نهائيا لما تحتويه من ألفاظ نابية مخالفة للذوق والآداب العامة ، قرر عدد من الفنانين التعبير عن موقفهم تجاه قرار المنع ولكن على طريقتهم الخاصة .

حيث ظهر بعضهم يرقص في مقاطع فيديو على الاغنية محل الأزمة بينما اكتفى اخرون بغنائها في برامج التوك شو .

• وسط الأزمة المشتعلة على مدار الأيام الماضية بين نقابة المهن الموسيقية ومطربى المهرجانات

• بسبب أغنية بنت الجيران للثنائى عمر كمال وحسن شاكوش

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• ومع قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنعهم من الغناء نهائيا

• عبر مجموعة من الفنانين عن رأيهم فى قرار المنع لكن بطريقتهم الخاصة

• حيث عادت أغنية بنت الجيران والتى تسببت فى الأزمة

• بسبب كلماتها المنافية للذوق العام لتتصدر المشهد من جديد

• وظهر بعض الفنانين فى فيديوهات يرقصون عليها

• بينما غناها آخرون فى البرامج