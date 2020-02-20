شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا فى مصر يفتتح فرعًا جديدًا للمعهد الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح سفير فرنسا في القاهرة، ستيفان روماتيه، اليوم الخميس، فرعاً جديداً للمعهد الفرنسي في مصر (IFE) وذلك بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.
وبحسب بيان صادر عن سفارة فرنسا في القاهرة، ياتى افتتاح الفرع الجديد للمعهد الفرنسي ليعكس الاهتمام الكبير الذي توليه فرنسا لتدعيم روابطها مع مصر وكذلك رغبتها في الاستجابة للطلب المتزايد في مصر علي تعلم اللغة الفرنسية، ويلبي هذا الافتتاح أيضاً رغبة فرنسا في التقارب على نحو أقوى مع جمهورها الذي هو في قلب العلاقة بين فرنسا ومصر.
وابتداءً من أول مارس يبدا فرع الشيخ زايد التابع للمعهد الفرنسي دورات تعليم اللغة الفرنسية بكافة المستويات للكبار والصغار. وهذا الفرع الجديد الذي يُفتتح اليوم هو الفرع الرابع للمعهد الفرنسي في مصر بالقاهرة الكبرى، بعد أفرع المنيرة ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة.
ويتواجد المعهد الفرنسي متواجد أيضاً بالإسكندرية من خلال فرع له منذ 1967.
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