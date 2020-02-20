شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكويتى بمصر : قرض بقيمة 15 مليون دينار لتنمية مشاريع فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفيرمحمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت فى مصر، عن منح الكويت قرضا لمصر بقيمة 15 مليون دينار خلال الفترة القادمة لتنمية مشاريع فى شمال سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الكويتى، بعدد من الصحفيين مساء اليوم ، بمقر السفارة الكريتية فى مصر.

وأكد السفير الكويتى فى مصر عمق العلاقات التى تربط بين مصر والكويت على مستوى الزعماء والشعبين الشقيقين. مشيدا بتطور تلك العلاقات التى وصفها ب"علاقات رجولية".

وقد أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الكويت سجلت عجزا بقيمة 2.3 مليار دينار (7.52 مليار دولار) فى الفترة من أول أبريل 2019 إلى نهاية يناير، بعد أن أودعت 10% من الإيرادات فى صندوقها للثروة السيادية.

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وكانت الكويت قالت فى وقت سابق إنها تتوقع عجزا إجماليا قدره 7.7 مليار دينار فى السنة المالية 2019-2020، التى تنتهى فى مارس.

وقالت وزارة المالية إن البيانات المنشورة اليوم الأربعاء غير مكتملة بسبب تأخيرات فى الإفصاح عن الإنفاق من جانب عدة وكالات حكومية.