شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: زيادة التبادل التجارى فى مجال الزراعة مع بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اناتولي خاتسكو وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

وفي بداية المباحثات رحب وزير الزراعة بوفد جمهورية بيلاروسيا،كما اعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البيلاروسي في كافة المجالات ذات الصلة بالمنظومة الزراعية.

وقد جاء اللقاء تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه أثناء لقائه مع نظيره البيلاروسي بضرورة التنسيق والإسراع باتخاذ خطوات فعاله وسريعه لرفع مستوى التعاون والتبادل بين البلدين.

الوزيران استعرضا الفرص المتاحة للتعاون في كافة المجالات الزراعية وخاصة الصوب الزراعية والانتاج الحيواني والميكنة وزيادة حجم التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية بين البلدين إضافة إلى تبادل الخبرات في إنتاج التقاوي والتعليم الزراعى.

Advertisements

القصير شدد على ضرورة توفير خدمات ما بعد البيع للمعدات البيلاروسية وأكد أن مصر هي بوابة الدخول للاسواق الافريقية

وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا أشاد بحسن الاستقبال والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين حاليا وأكد على رغبة بلاده في زيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية وبخاصة الثوم والموالح والبطاطس واستعدادها للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في كافة المجالات الزراعية

كما اعرب اناتولي عن اهتمام بلاده بفتح فرص تسويقية لمعدات تشغيل مزارع الماشية المصرية

وفي نهاية اللقاء أتفق الجانبين على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تقوم بوضع آليات لتحويل ماتم الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية والعمل على متابعة تنفيذها لضمان استدامة التعاون في المجال الزراعي وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة في البلدين.