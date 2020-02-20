شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف مميزات تسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوجيا، أن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر" لن يضر أى مواطن، وليس له علاقة بإيقاف البطاقة من عدمه، إنما التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، ومن خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات، فمثلا حال استطلاع رأى المستفيدين عن منظومة الخبز المدعم أو السلع التموينية أو حال اقتراح إضافة سلعة جديدة ضمن قائمة السلع التموينية ومعرفة رأى المواطن سيكون من خلال رقم المحمول.

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وأضاف الدكتور عمرو مدكور، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم، وأن عدم تسجيل رقم المحمول قد يحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى معرفة رأيه حال إعداد استطلاع عن منظومة الخبز أو منظومة السلع التموينية أو أى اقتراحات من شأنها لصالح المواطن، قائلا "تسجيل رقم المحمول أو عدم التسجيل ليس فيه ضرر للمواطن نهائيا".

وأوضح عمرو مدكور أن موقع دعم مصر يواصل استقبال المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف أى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر وكتابة رقم المحمول الخاص به شريطة أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة أو باسم أحد أفراد الأسرة المستفيدة من منظومة الدعم والمقيدة بالبطاقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة بيانات رقم المحمول للتأكد من تسجيله باسم صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة وحال عدم تسجيل رقم التليفون باسم صاحب البطاقة لا يتم تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر.