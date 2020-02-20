شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبحث مع الخارجية الأمريكية التوسع فى تدريس الإنجليزية للطلاب فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بديوان عام الوزارة، مارى ريوس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المختلفة بين الجانب المصرى والأمريكى.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، خاصة فى مجال دعم التبادل بين الطلاب والمعلمين من خلال إرسال بعثات قصيرة للتدريب والتأهيل.

وعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على الحضور، الخطوات التى تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، التى تساعد على قياس نواتج التعلم.

Advertisements

وبحث الطرفان تطوير التعاون فى مجال المنح الدراسية، والعمل على التوسع فى تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب فى المدارس.

من جانبها، أكدت "رويس" استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشراكة مع مصر فى مجالات التعليم، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين فى هذا الإطار.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم وتعاون في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والجانب الأمريكي، فى مجال التعليم.

حضر الاجتماع، من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، ومن الجانب الأمريكى هيلين لافاف مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية، ماثيو بارتليت مدير العلاقات الدولية والاتصالات الإستراتيجية، وريتشيل ليسلى مسئول العلاقات الثقافية.