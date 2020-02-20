شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية تطالب أعضائها بجنوب سيناء حظر استخدام " البلاستيك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، أعضائها بمحافظة جنوب سيناء بضرورة الإلتزام بقرار اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، رقم 172 لسنة 2019 والخاص بحظر الأكياس والأدوات البلاستيك أحادية الإستخدام بنطاق مُحافظة جنوب سيناء وإستبدالها بالأكياس الورقية أو بدائل قابلة للتحلل وغيرها في المحال العامة، والمقرر تفعيله إعتباراً من أول مارس 2020.

وقالت الغرفة، إنها كانت تأمل فى منح المنشآت السياحية " المطاعم والكافتيريات " مهلة لا تقل عن 6 شهور حتى تتمكن من إتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا التحول ، فى ظل وجود علامات تجارية دولية من بين هذه المنشآت بالمحافظة ، ذات إرتباط مباشر ومشترك مع الشركة الأم بالخارج ، وتتطلب لفترة زمنية للحصول على الموافقات ، وكذلك لتعديل قائمة الموردين لها من هذه الإحتياجات ، وتجهيزها لتحمل العلامات التجارية لها ، ولكونها تبرم تعاقداتها مع الموردين للشنط والأدوات البلاستيكية سنوياً وليست يومية أو شهرية.

وأعربت الغرفة عن تطلعها فى إطار التعاون والتنسيق المشترك مع محافظ جنوب سيناء ، فى منح " المطاعم والمحلات السياحية " لمهلة لتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.

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وجددت الغرفة تأكيدها على ، أن السياحة أول القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية ، ودعمها لكل الجهود التى يتم بذلها من قبل كافة الجهات الرامية والهادفة للحفاظ على البيئة " الحياة البرية والبحرية " من التلوث وتنميتها لإستدامتها.